Au Bénin, le Conseil des ministres du 06 juillet dernier a décidé de considérer désormais l’électrification comme un produit relevant du social, d’en faciliter l’accès à tous et d’encourager la baisse des coûts de branchement. A cet effet, le branchement au réseau électrique sera de 20.000 Fcfa sur les deux prochaines années. Il y a d’abord « un coût forfaitaire de 10.000 Fcfa par branchement » sur la période. « Les frais de contrôle des installations intérieures sont maintenus à 10.000 Fcfa et reste à la charge des clients ». Le branchement au réseau électrique de la SBEE sera gratuit entre le 2025 et 2026.

Un projet qui va coûter 107 milliards au gouvernement

Il faut déjà dire que la société béninoise d'énergie électrique est en phase avec la décision du gouvernement. Le directeur général de la Sbee a annoncé dans l’après-midi d’hier jeudi, les différentes mesures prises pour faciliter la mise en œuvre de cette option de l'exécutif. Pour Gérard Zagrodnik, la mise en œuvre de ce projet, va coûter en première évaluation, 107 milliards au gouvernement « parce que les frais de branchement, il faut quand même les supporter. Ils seront dans un premier temps de 20.000 Fcfa. Il faut savoir que dans les premiers 10.000 francs, c'est une somme qui est requise pour évaluer l'installation électrique de la maison. Le reste des 10.000 Fcfa, c'est le coût pour le branchement, la main d'œuvre » a-t-il expliqué.

A l’en croire, la société qu’il dirige avait anticipé en travaillant avec le ministère de l’énergie. Des instructions ont été données « à la direction technique, pour préparer les équipes, les équipements, les compteurs, les câbles et tout. C’est un travail qu’on (fait) en ce moment pour pouvoir faire face à la demande importante » a laissé entendre le Dg de la SBEE. Il ajoutera que la société qu’il dirige est prête à débuter le processus.