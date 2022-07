« Première expérience de racisme ». C’est du moins la description qu’a faite une jeune femme dans une vidéo qu’elle a publiée sur l’application de vidéo TikTok. En effet, elle y dénonce le traitement dont elle a été victime alors qu’elle allait dîner avec un groupe de femmes dans le restaurant parisien appelé « Manko ». La vidéo qui n’aura duré que quelques minutes montre le vigile de l’établissement de restauration en train de refuser l’accès aux jeunes femmes noires.

Tenues de soirée...

Le motif de ce refus est qu’elles ne seraient pas en tenues de soirée. Les jeunes femmes au nombre de trois étaient pourtant vêtues pour certaines de robes et une autre de chemise blanche et d'un pantalon fluide de couleur. La vidéo montre également d’autres personnes entrer sans restriction. Mais à ces femmes noires ainsi qu’à un couple de noirs, l’interdiction est formelle. « Je suis vraiment désolé, les messieurs je veux bien accepter ils sont bien habillés, mais vous non », a-t-il avancé comme justification pour recaler un couple mixte de blanc et d’une femme noire.

Une action du député David Guiraud

Suite à la publication de la vidéo et aux nombreuses réactions hostiles sur internet, l’établissement de restauration a présenté ses excuses et a indiqué avoir pris des sanctions. Mais cette annonce n’aura pas suffi pour empêcher une action du député David Guiraud. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, cet élu français a fait savoir que le restaurant devra s’expliquer davantage. « Suite aux vidéos récentes qui dénoncent un filtrage excluant les noirs du restaurant, j’écris une question au gouvernement sur les actes de filtrage raciste dans les lieux reçevant du public. J’ai aussi alerté la Defenseure des Droits », peut-on lire sur le réseau social.

🤔 Le Manko Paris va devoir s’expliquer



Suite aux vidéos récentes qui dénoncent un filtrage excluant les noirs du restaurant, j’écris une question au gouvernement sur les actes de filtrage raciste dans les lieux reçevant du public. J’ai aussi alerté la Defenseure des Droits pic.twitter.com/z5cgJoFsj1 — David Guiraud (@GuiraudInd) July 20, 2022