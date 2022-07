Le retour de Blaise Compaoré n'est pas du goût de tout le monde. L'activiste béninois Kemi Seba a fait savoir sa position sur la toile et lancé un ultime appel ultime au président Damiba. Huit ans après avoir été contraint à l’exil en Côte d’Ivoire, l’ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré a fait son retour dans son pays. Il sera reçu par le président Damiba.

Un retour qui ne plait pas à l'activiste béninois qui lance un appel à Damiba. Pour lui il faut arrêter au plus vite l'ancien président déchu et condamné dans l'affaire Sankara. Chassé du pouvoir en 2014, Blaise Compaoré qui réside depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire a été condamné à la prison à vie à l'issue du procès Sankara. Le verdict est tombé ce mercredi 06 avril 2022 et a été prononcé par le tribunal militaire de Ouagadougou qui jugeait les prévenus. « Frère d’Afrique, si tu ne fais pas arrêter Compaoré (...) On ne te le pardonnera pas. La jeunesse africaine veut la justice et non plus la promotion incessante de l’injustice » a affirmé il y a quelques heures Kemi Seba sur la toile promettant un live sur le sujet