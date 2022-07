Le Pape François a depuis sa résidence rejeté les rumeurs selon lesquelles il avait prévu de démissionner dans un avenir proche. Il a confirmé qu'il devrait bientôt pour visiter le Canada et espère pouvoir se rendre à Moscou et à Kiev dès que possible par la suite dans le cadre d'une tentative de discussion autour de la guerre en Ukraine. Dans une interview exclusive dans sa résidence au Vatican, François a également démenti les informations ça et là, affirmant qu'il avait un cancer, plaisantant sur le fait que ses médecins "ne lui avaient rien dit à ce sujet".

Des rumeurs ont circulé dans les médias selon lesquelles une conjonction d'événements à la fin du mois d'août, y compris des réunions avec les cardinaux du monde pour discuter d'une nouvelle constitution du Vatican, une cérémonie d'intronisation de nouveaux cardinaux et une visite à la ville italienne de L'Aquila, pourrait préfigurer une annonce de démission. Il a déclaré que la décision d'annuler le voyage prévu de longue date en Afrique lui avait causé "beaucoup de souffrances", notamment parce qu'il voulait promouvoir la paix dans les deux pays.

Au sujet de l'Ukraine

Le Pape François a utilisé une canne en entrant dans une salle de la maison d'hôtes de Santa Marta où il vit depuis son élection en 2013, évitant l'appartement papal du palais apostolique utilisé par ses prédécesseurs. Concernant la situation en Ukraine, le Pape a affirmé qu'il y avait eu des contacts entre le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, au sujet d'un éventuel voyage à Moscou.

"Je voudrais aller (en Ukraine), et je voulais d'abord aller à Moscou. Nous avons échangé des messages à ce sujet parce que je pensais que si le président russe me laissait une petite fenêtre pour servir la cause de la paix... Et maintenant c'est possible, après mon retour du Canada, il est possible que j'arrive à aller en Ukraine... La première chose est d'aller en Russie pour essayer d'aider d'une manière ou d'une autre, mais j'aimerais aller dans les deux capitales." a déclaré le Pape.