La situation relative aux actes de vandalisme posés par des élèves du lycée Ousmane Sembène de Yoff continue de défrayer la chronique. Selon les informations rapportées par les médias sénégalais, le procureur de la République a mis sous mandat dépôt ce mercredi 6 juillet, une dizaine d’élèves impliqués dans cette affaire. Au total, 12 des 17 élèves mis en cause ont été envoyés en prison. Le 13ème arrêté a été libéré en raison de son statut de mineur.

"Destruction de biens appartenant à l'Etat"

4 d’entre eux sont toujours en cavale. A en croire les précisions apportées par Le Quotidien, ces élèves sont poursuivis pour destruction de biens appartenant à l’État. Leur procès est prévu pour ce vendredi 8 juillet devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Notons également que ces élèves risquent une exclusion définitive du système scolaire sénégalais selon les recommandations formulées par le Conseil de discipline à l’endroit de l’inspection d’académie de Dakar.

L'acte condamné

«Nous le condamnons. C’est notre fils mais son acte n’est pas civique. Aller étudier jusqu’à la fin de l’année, devoir partir en vacances et détruire les table-bancs et les cahiers, ce n’est pas bien. Le plus grave est que la blouse avec laquelle il venait à l’école, il a nettoyé ses pieds avec et l’a jetée à la poubelle.», s’est indigné Satligué Mamadou Mbengue, Président de l’Association des parents d’élèves de l’école suite à la destruction des tables-bancs par les mis en cause.