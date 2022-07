Au Sénégal, la mise à sac d’une salle de classe du lycée Ousmane Sembène de Yoff par certains élèves continue d’occuper l’actualité. En effet, selon les informations rapportées par les médias sénégalais, le Conseil de discipline de l’école a proposé à l’inspection d’académie de Dakar l’exclusion définitive des élèves mis en cause. On retient qu’ils sont a nombre de 16 au total. Le meneur du nom de O. Dièye a été mis aux arrêts et présenté Procureur de la République.

Cinq élèves en garde à vue



Cinq autres mis en cause sont placés en garde à vue à la gendarmerie de la Foire. Plusieurs d’entre eux auraient quitté Dakar pour ne pas être arrêté par les éléments de la gendarmerie qui mènent l’enquête. Rappelons que ces élèves se sont livré à un challenge assez spécial pour célébrer la fin de l’année académique. Le vendredi dernier, ces élèves ont vandalisé leur classe.

L'Association des parents d'élèves condamne...

Les tables-bancs ont été détruits ainsi que les fenêtres de la salle de classe. «Nous le condamnons. C’est notre fils mais son acte n’est pas civique. Aller étudier jusqu’à la fin de l’année, devoir partir en vacances et détruire les table-bancs et les cahiers, ce n’est pas bien. Le plus grave est que la blouse avec laquelle il venait à l’école, il a nettoyé ses pieds avec et l’a jetée à la poubelle.», s’est indigné Satligué Mamadou Mbengue, Président de l’Association des parents d’élèves de l’école.