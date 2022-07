L’actualité relative au kidnapping de «Bébé Aïda» continue de défrayer la chronique. En effet, selon les informations rapportées par les médias sénégalais, dame Sira Diallo a commencé son séjour carcéral. Ce vendredi 1 juillet, elle a été placée sous mandat de dépôt. Selon les précisions de Liberation, le juge du premier cabinet de Pikine-Guédiawaye a inculpé la mise en cause pour enlèvement par fraude d’un enfant mineur de moins de quinze ans.

Celle qui a déclaré dans un premier temps être d’origine gambienne a été mise aux arrêts le 25 juin dernier à son domicile à Pikine Icotaf. « Bébé Aïda » a été retrouvée chez elle suite au signalement d’une personne de son entourage. Son emprisonnement fait suite à sa présentation au procureur jeudi dernier. Notons qu’au cours de l’enquête, beaucoup de révélations ont été faites sur les projets de la mise en cause. La fouille du portable de la femme a permis d’identifier plusieurs dizaines de photos d’enfants.

"Séquestration et enlèvement de mineur"

De « séquestration et enlèvement de mineur », les charges peuvent toutefois s’alourdir et devenir « crime avec prémédication, séquestration et enlèvement d’enfants » ou encore pire. La mise en cause aurait très bien préparé son coup pendant de nombreux mois. Beaucoup de mensonges ont été également découvert dans les déclarations de dame Sira Diallo. Elle avait fait savoir qu’elle est une Gambienne alors qu’elle est une Sénégalaise. L’information selon laquelle elle ne serait qu’au Sénégal depuis quelques mois a été également démentie.