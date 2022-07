Le président russe Vladimir Poutine a nommé son conseiller Iouri Ouchakov président du Comité d'organisation pour la préparation et la tenue du sommet Russie-Afrique en Russie en 2023. Le décret correspondant du président a été publié jeudi sur le site officiel d'informations juridiques. "Afin d'assurer la tenue en Fédération de Russie en 2023 du deuxième sommet Russie-Afrique et d'autres évènements au format Russie-Afrique, je décide de former le Comité d'organisation pour la préparation et la tenue en Fédération de Russie en 2023 du deuxième sommet Russie-Afrique et d'autres évènements au format Russie-Afrique", indique le document.

De plus, par décret, M. Ouchakov a été nommé président de ce comité d'organisation. M. Poutine a chargé M. Ouchakov d'approuver la composition du comité dans un délai d'un mois et le gouvernement russe de financer les coûts associés à la préparation et à la tenue du sommet et d'autres évènements au format Russie-Afrique. Le premier sommet et forum économique Russie-Afrique s'est tenu en octobre 2019 à Sotchi. (Tass)