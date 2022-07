L’Australie a fait face, ces derniers mois, à l’attitude de l’armée chinoise lors de plusieurs passages de ses engins notamment en mer de Chine méridionale. Selon les informations du site opex360, au cours du mois de février 2022, un « destroyer » chinois de type 52D avait visé avec un faisceau laser un avion de patrouille maritime P-8A Poseidon de la Royal Australian Air Force (RAAF). L'incident s'était produit pendant que l’engin australien survolait la mer d’Arafura. Toujours selon le même média, un autre incident de ce type a eu lieu en mai, avec un avion australien du même genre.

Une « agressivité » dans la région Indo-Pacifique

Ce dernier avait été visé par un chasseur de l’armée chinoise pendant qu’il se trouvait dans « l’espace aérien international de la mer de Chine méridionale », presque entièrement revendiquée par Pékin. Ces incidents ont été jugés assez grave pour être rendus publiques, avant qu’ils ne fassent l’objet de protestations auprès des autorités chinoises. Notons que ce n’est pas la première fois que la Chine réagit de cette manière dans une région qu’elle revendique. Lors d’une interview publiée au cours de la semaine dernière par le média Tahiti Infos, le contre-amiral Jean-Mathieu Rey, commandant de la zone Asie-Pacifique [ALPACI] et des forces armées en Polynésie, avait dit avoir remarqué une « agressivité » croissante de la Chine, quand il s’agit des territoires revendiqués par Pékin dans la région Indo-Pacifique.

Rappelons que ces informations interviennent après la contestation par Pékin, de la présence d’un navire américain en mer de Chine méridionale. Par le canal d’un communiqué publié le mercredi 13 juillet dernier, le colonel Tian Junli, porte-parole de l'Armée populaire de libération (APL) a demandé au navire de quitter les « eaux territoriales » chinoises. « Les actions de l'armée américaine ont gravement violé la souveraineté et la sécurité de la Chine, gravement compromis la paix et la stabilité de la mer de Chine méridionale, et gravement violé le droit international et les normes des relations internationales », avait-il déploré.