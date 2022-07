Journaliste d'investigation et Chef desk Société au Quotidien Matin Libre, Aziz Badarou a été vendredi 1er juillet 2022, auréolé par la Direction du Journal. Autrement, il a reçu des mains du Directeur général, Chérif Riwanou, un poste téléviseur Nasco Led de 43 pouces, flambant neuf. Cette distinction fait ainsi suite au choix d'une production du journaliste comme épreuve d'histoire et géographie au Brevet d'étude du premier cycle ( Bepc ), session 2022.

Lequel choix en plus d'honorer le Journaliste, met également en valeur l'organe de presse dont la notoriété n'est d'ailleurs plus à démontrer dans l'univers médiatique béninois. Par ce geste donc, la Direction générale de Matin Libre entend remercier et par ricochet congratuler son Journaliste. Une initiative que ce dernier a accueillie avec volupté et joie. Car à l'entendre suite à cette remise, il ne s'étendait pas à un tel cadeau. De ce fait, il a tenu à son remercier son employeur, pour cette marque de reconnaissance.

« Je suis très ému car je ne m'y attendais pas du tout. Je voudrais témoigner toute ma reconnaissance à la Direction générale de Matin Libre pour ce geste qui restera gravé à jamais dans ma mémoire. Et comme je l'ai dit, c'est un mérite collectif. J'espère que les efforts de chaque élément de la rédaction finiront par être récompensés. C'est un acte motivateur. La Direction sait donc que nous consentons de sacrifices pour faire un travail de qualité au quotidien. Voir mon article proposé à l'examen national du Bepc avec comme consigne aux candidats d'insister sur la source qui n'est autre que Matin Libre, je me suis senti honoré d'avoir honoré le Journal. J'imagine combien de jeunes candidats connaissent désormais Matin Libre. Ceci, grâce à une production réalisée il y a quelques mois. Le travail bien fait finit par payer. Ensemble, nous pouvons davantage faire mieux », a laissé entendre le récipiendaire.