La star du tennis féminin russe, Daria Kasatkina a profité du canal d’une interview rendue publique ce lundi pour annoncer qu’elle est en couple avec une femme. Ce fut également pour la sportive l’occasion de dénoncer l’homophobie dans son pays. L’interview qui a été réalisée en Espagne a été publiée sur la chaîne d’un Youtubeur, Vitia Kravtchenko. Pour celle qui occupe actuellement la 12ème place au plan mondial dans sa discipline, il est important de pouvoir s’affirmer et d’être soi-même.

«Tu auras des nœuds au cerveau tant que tu ne le diras pas. Après, c’est clair que chacun doit choisir comment il veut s’ouvrir et jusqu’à quel point. Le plus important, c’est d’être bien avec soi-même», a-t-elle déclaré au cours de l’interview. «Il y a des sujets encore plus importants qui sont interdits, donc cela n’a rien d’étonnant.», a-t-elle poursuivi.

Une nouvelle loi en gestation

Ces déclarations venant de la joueuse russe Daria Kasatkina interviennent dans un contexte où le Parlement russe est sur le point d’interdire par le biais d’une loi la diffusion d’informations sur les relations entre personnes de même sexe. La loi de 2013 contre la « propagande » homosexuelle interdisait la diffusion de telles informations uniquement sur les mineurs. Rappelons également qu’en Russie, plusieurs associations critiquent ces différentes législations et estiment qu’il s’agit juste d’un moyen pour traquer les homosexuels.