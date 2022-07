Près d’une semaine après son départ de Cotonou, on ne sait presque rien sur la tournée du chef de l’Etat. La communication officielle et les médias sont peu diserts sur le sujet, laissant ainsi libre cours à toutes les supputations et les rumeurs. Où se trouve Patrice Talon ? Annoncé pour une tournée en Europe et dans le Golf pour chercher du soutien contre le terrorisme qui sévit au nord du Bénin, le numéro un béninois semble simplement avoir disparu des radars. Depuis son départ de Cotonou, aucune information n’est disponible sur cette tournée.

On ne sait presque rien sur les pays visités, les autorités officielles rencontrées et les retombées de cette tournée. Ce qui est clair, il n’était pas présent au dernier sommet de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest(CEDEAO) tenu à Accra au Ghana le dimanche 03 juillet dernier. Sur le sujet, la communication présidentielle a choisi de faire un service minimum, annonçant simplement son départ. Et depuis, plus rien. Les médias de service public qui d’habitude accompagnent le chef de l’Etat dans ses tournées et voyages officielles n’ont visiblement pas été du voyage. Idem pour les membres du gouvernement qui sont presque tous présents à Cotonou. Le petit écran n’a renvoyé la moindre image de cette tournée, pourtant il n’a été dit nulle part que c’est une visite privée. Et même dans ce cas, il aurait été bienséant d’informer le peuple béninois de la destination de leur premier représentant. Cette absence ne manque pas de susciter des interrogations surtout que le chef de l’Etat, très casanier n’a pas trop voyagé depuis 2016 où il est aux affaires.

Dans une telle pénurie d’informations officielles, la rumeur et les supputations gagnent du terrain. On l’annonce tantôt en Europe pour des check up ou tantôt dans le golf pour des voyages privés d’affaires. Toutes ces rumeurs et supputations n’auraient pas eu de place si le gouvernement avait choisi d’être transparent sur le sujet en informant le public par un communiqué sur la qualité et les objectifs de ce voyage. Privées ou officielles, les visites ou tournées du président de la République ici comme ailleurs ont besoin d’une communication appropriée. Le chef de l’Etat assure une fonction de représentation et il urge que ses sorties soient sues par le peuple. Cette attitude à faire l’omerta sur les visites du chef de l’Etat n’est pas nouvelle sous le régime de la rupture.

On se rappelle qu’en Juin 2017, il y a cinq ans presque, Patrice Talon avait mystérieusement disparu de la Marina pour plusieurs semaines. En son temps, la cacophonie de la communication du gouvernement avait amené plusieurs de ses ministres à donner des raisons différentes à son absence et c’est à son retour au bercail qu’il y a eu un communiqué officiel annonçant qu’il a subi une opération chirurgicale à Paris. Est-ce le même scénario aujourd’hui ? Dans tous les cas, si le chef de l’Etat ne préside pas le conseil des ministres de ce jour, son absence va raviver les rumeurs. Beaucoup commenceront à douter de ladite croisade pour chercher des soutiens contre le terrorisme qui vient de faire de nouvelles victimes dans le rang des forces de défense et de sécurité. Et plus le temps passe, plus la thèse officielle de tournée sera de moins en moins crue au regard de cette absence totale d’information qui dessert plus le gouvernement qu’il ne l’avantage.