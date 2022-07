Les chauffeurs de taxi italiens ont lancé mardi une grève spontanée après que le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) a publié dimanche les résultats de son enquête sur la société américaine Uber, des documents qui révèlent les méthodes et pratiques déloyales de la compagnie américaine dans divers pays. Le service de taxi est bloqué à Rome, des spectacles de rue spontanés ont lieu à Naples, rapporte l'agence italienne Ansa. L'action, qui n'avait pas été annoncée à l'avance, s'inscrivait dans la continuité des manifestations des représentants du secteur contre la libéralisation de l'industrie du transport privé de passagers.

Le décret en préparation par le gouvernement porte notamment sur l'organisation du transport privé de passagers via des applications en ligne spécialisées, dont Uber. Ce service est fourni en Italie uniquement dans les six plus grandes villes, dont Rome et Milan. L’enquête dénommée Uber files (fichiers Uber), est basée sur des documents confidentiels, des courriels, des factures, des présentations, comptes rendus de réunion et d'autres documents, qui ont été échangés entre des dirigeants d'Uber, de hauts responsables politiques et des dirigeants mondiaux dans près de 30 pays.

En particulier, selon l'ICIJ, l'enquête a révélé que des responsables d'Uber ont rencontré divers hommes politiques pour demander "des faveurs, notamment l'arrêt d'enquêtes et la modification des politiques concernant les droits des travailleurs". Les informations sur ces contacts n'ont pas été divulguées au public. Plus de 40 médias de 29 pays ont participé à l'enquête journalistique initiée par l'ICIJ et le média britannique The Guardian. (Tass)