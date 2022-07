L’invasion de l’Ukraine par la Russie est toujours en cours et Moscou semble réviser ses ambitions à la hausse. Désormais, les autorités russes cherchent à conquérir d’autres territoires du Sud de l’Ukraine en plus des territoires de l’Est. C’est le ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov qui l’a fait savoir ce mercredi 20 juillet après les succès enregistrés par l’armée russe, notamment à Severodonetsk et Lyssytchansk, à l’est de l’Ukraine.

" Ce processus continue de façon constante et opiniâtre"

« La géographie est différente maintenant. Ce ne sont plus seulement les Républiques populaires de Donetsk et Lougansk , ce sont aussi les régions de Kherson et Zaporijjia et une série d’autres territoires, et ce processus continue de façon constante et opiniâtre » a déclaré le chef de la diplomatie russe à RT, une chaîne de son pays et à l’Agence de presse Ria-Novisti. Inutile de rappeler que Donetsk et Lougansk sont des régions séparatistes de l’Ukraine et que Kherson et Zaporijjia sont situés dans le Sud.

L’armée russe pourrait même se permettre d’aller jusqu’à l’ouest après avoir sauté le double verrou de Lyssytchansk et Severondonetsk. Les combats demeurent cependant rudes entre l’armée ukrainienne et l’envahisseur. Pour rappel, la campagne militaire russe en Ukraine a été déclenchée le 24 février 2022 par le chef du Kremlin Vladimir Poutine.