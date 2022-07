Le guitariste légendaire Carlos Santana s'est évanoui sur scène lors d'un concert qu'il donnait aux USA mardi soir en plein air, à Clarkston, dans le Michigan. Il a été immédiatement transféré aux urgences du centre médical McLaren Clarkston, et d'après les dernières informations, il se porte bien. Déshydraté, le guitariste aurait souffert d'épuisement dû à la chaleur.

Dans un message posté sur Facebook , Santana a remercié ses fans pour leurs "précieuses prières". Il a déclaré qu'il "avait oublié de manger et de boire de l'eau", ce qui l'a amené à se déshydrater et à s'évanouir. "à tout un chacun merci pour vos précieuses prières Cindy (sa compagne) et moi nous allons bien...J'ai oublié de manger et de boire de l'eau donc je me suis déshydraté et je me suis évanoui bénédictions et miracles à vous tous" a-t-il déclaré.