Neufs mois d’activités pédagogiques et académiques pour un repos subordonné au même exercice. Telle est la situation à laquelle sont confrontés les apprenants dans la période dite de vacance. Mais pourquoi ? Certains diront qu’ils empêchent le décrochage scolaire en conservant le lien avec l’école pendant les vacances ; période favorable pour l’apprenant de rattraper certaines notions mal comprises au cours de l’année antérieure ou d’avoir un aperçu des enseignements de la classe de l’année ultérieure. Ce qui d’ailleurs, n’est totalement pas faux. Néanmoins, il est important de savoir que ces cours dits de renforcement de capacité peuvent avoir sur les enfants, des conséquences néfastes tant sur le volet académique que social vu qu’ils sont souvent organisés par les étudiants ou acteurs non rompus à la tâche dans l’enseignement.

Autrement dit, les notions apprises en période de vacances ne sont pas toujours en phase avec ce que prévoit la pédagogie. De plus, les filles peuvent être victimes d’abus sexuels. Il s’agit bien de dépenses inutiles pour les parents que de pertes d’énergie quant aux enfants. Pendant que certains apprenants s’évertuent à étudier, d’autres se tuent à gagner de l’argent pour contribuer aux dépenses familiales. Les élèves filles sont alors utilisées non moins que serveuses de bar ou vendeuses au marché comme dans les rues. Ceux de sexe masculin s’adonnent à l’alcool et au tabac. Sans oublier celles qui moissonnent à la sueur de leur entre jambes ainsi que ceux qui le font à l’issue du vol. Bienvenue à la délinquance juvénile ! Le dommage est intense pour cette catégorie qui devient plus tard le dindon de la farce.

A qui jeter la pierre ?

Les vacances devraient permettre aux enfants de mener des activités ludiques tout en acquérant de nouvelles connaissances. Elles devraient leur permettre de s’envoler loin de la sphère des salles de classe vers d’autres horizons pour s’évader, développer leur curiosité et leur créativité dans une autre atmos-phère. Pourquoi ne pas orienter les vacanciers comme on adore les appeler, vers les formations professionnelles ou les métiers d’avenir ? L’agriculture, l’agroalimentaire, l’élevage, la décoration, la mode, l’audiovisuel, l’informatique, les métiers d’art et les métiers techniques sont tant de domaines pouvant rendre agréable aux adolescents, la période des vacances sans entra-ver leur rendement scolaire.

Par exemple, Romuald Wadagni (ministre de l'économie du Bénin) a affirmé avoir un parchemin en élevage de lapins et en mécanique suite à des formations suivies en cette période. Avait-il pour ces métiers les yeux de Chimène ? Négatif ! Romuald Wadagni est une heureuse victime des volontés d’un père avisé. Serait-ce oiseux de vous faire savoir que ceci n’a fait que contribuer à son développe-ment. Il est aujourd’hui, l’actuel ministre d’Etat chargé de l’économie, des finances et des programmes de dénationalisation. Avec les modules tels que l’art oratoire, la musique, le mannequinat, la photo-graphie, l’anglais communicationnel…les enfants, en dehors d’acquérir des compétences avérées dans ces domaines, passeront des vacances funs, dynamiques et instructives. Au cas contraire, il faut faire quand même ce geste utile: marcher avec les enfants pour leur permettre d’entrer en contact avec la na-ture afin de développer des habitudes écologiques.