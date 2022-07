La variole du singe suscite les inquiétudes de l’organisation mondiale de la santé (OMS). En effet, hier mercredi 06 juillet 2022, l’institution onusienne a dit avoir recensé plus de 6000 cas dans le monde, plus précisément dans 58 pays. Dans ce cadre, elle a fait savoir qu’elle convoquera une nouvelle réunion d’urgence sur la situation, dans la semaine du 18 juillet prochain. L’annonce a été faite par le patron de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ce dernier s’est montré particulièrement préoccupé par l’ampleur de la situation, tout en soulignant que le nombre de cas signalés était sous-estimé.

La majorité des cas se trouve en Europe

« Je reste préoccupé par l'ampleur et la propagation du virus dans le monde » a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus. Selon le chef de l’OMS, il existe encore de nombreux cas probablement non signalés du fait du manque de test. Notons que cette annonce intervient après que l’organisation eût fait précédemment savoir que la majorité des cas actuellement signalés se trouve en Europe. Dans un communiqué publié le vendredi 1er juillet 2022, Hans Kluge, chef régional de l’OMS, a indiqué dans un communiqué que le vieux continent est au cœur de l’augmentation des cas de variole du singe, avec près de 90% des cas recensés dans le monde.

« L'OMS continue d'évaluer le risque de variole du singe dans la région européenne comme étant élevé, compte tenu de la menace constante pour la santé publique et de la propagation rapide de la maladie, des problèmes persistants qui empêchent de prendre des mesures ainsi que des cas supplémentaires signalés chez les femmes et les enfants » avait-il noté. Il avait profité de l’occasion pour exhorter les gouvernements et les entreprises dans les semaines et les mois à venir à intensifier et à coordonner d'urgence les efforts en vue de prévenir la propagation de la maladie.