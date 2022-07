La sanction était visiblement à la hauteur de son comportement intolérable. Dans les dix prochaines années, Will Smith, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ne pourra plus participer aux Oscars ni à aucun autre évènement en lien avec cet évènement. Ça on le savait, mais comment se porte, le célèbre acteur américain après avoir infligé cette gifle à Chris Rock en mars dernier, lors de la cérémonie des oscars? C'est la question posée à Kevin Hart par Entertainment Tonight, une émission d'information people américaine diffusée quotidiennement aux Etats-Unis et au Canada.

" Il ne faut pas parler du passé, mais se concentrer sur le présent "

"Il va mieux et c'est évidemment ce qu'il cherchait" a répondu le comédien américain connu pour être un proche de Will Smith. Il explique que l'acteur regrette son geste: "Will s'excuse vous savez...Les gens sont humains, et les humains font parfois des erreurs. Il ne faut pas parler du passé, mais se concentrer sur le présent et faire de son mieux pour avancer" . Will Smith n'a plus fait de déclaration publique depuis l'acte posé aux Oscars.

Une comparaison de mauvais goût réprimée sur le champ

Celui-ci n'avait pas supporté que Chris Rock compare les cheveux de sa femme Jada Pinkett Smith au crâne rasé de Demi Moore dans le film "A Armes égales" sorti en 1997. Il a donc énergiquement pris la défense de son épouse en administrant une gifle à Rock pour réprimer cette plaisanterie qui était vraisemblablement de mauvais goût. Il faut dire que Jada Pinkett Smith souffre d'Alopécie, une maladie qui occasionne une perte importante des cheveux chez la femme.