Le dossier de l’Etat insulaire Taïwan continue d’être un sujet de désaccord entre Washington et Pékin. La question a été abordée au cours d’un entretien téléphonique entre les chefs d’Etat chinois et américain, Xi Jinping et Joe Biden ce jeudi 28 juillet 2022. Lors de cet appel, le numéro un chinois a averti son homologue américain qu’il ne fallait pas « jouer avec le feu » concernant Taïwan. Selon les propos rapportés par l’agence de presse officielle chinoise, il a aussi fait savoir au locataire de la Maison Blanche, qu’il devait respecter le « principe d’une Chine ».

Pas la 1ère fois que Pékin met en garde Washington

Toujours selon le média chinois, Xi Jinping a fait savoir à Joe Biden que « ceux qui jouent avec le feu ne peuvent que se brûler », tout en soulignant que la Chine « espère que le camp américain peut voir cela avec clarté ». Notons que ce n’est pas la première fois que Pékin fait des mises en garde à Washington sur ce dossier. Suite aux informations publiées par le Financial Times, évoquant une possible visite de la cheffe démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, la Chine avait menacé de prendre des mesures énergiques.

Devant plusieurs journalistes, le porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian, avait indiqué que : « Si la partie américaine s'accroche obstinément à cette voie, la Chine prendra certainement des mesures résolues et énergiques pour défendre fermement sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale ». Face à la colère chinoise, le projet de voyage de Nancy Pelosi avait suscité l’inquiétude de l’administration Biden. D’après les informations rapportées par le média CNN, des discussions auraient été engagées afin de dissuader la femme politique de se rendre à Taïwan.