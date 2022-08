Alors qu’il était parti pour devenir le prochain James Bond, l’acteur Idris Elba renonce et serait partant pour jouer d’autres rôles. Le cinéaste de 49 ans aurait d’ailleurs proposé une série de noms pour remplacer Daniel Craig. Selon les confidences qui ont été faites par une source au média britannique Sun, l’acteur est désormais compté parmi celles et ceux qui prennent la décision.

« Les fans et Barbara voulaient Idris, mais il veut créer quelque chose pour lui-même. Cependant, il a proposé des noms pour jouer 007. Il participe "officieusement" au processus de décision, car il est en pourparlers avec les producteurs depuis longtemps », a notamment rapporté le média britannique. On retient que, plusieurs grands noms du cinéma sont en lice pour devenir le prochain super espion. On peut entre autre citer : Tom Hardy, Rege-Jean Page et Richard Madden.

"C'est une grande décision"

Pour la responsable à la production, ce n’est pas si facile de choisir le personnage devant représenter 007. « C'est une grande décision. Il ne s'agit pas seulement de jouer un rôle. Il s'agit de repenser entièrement l'endroit où nous allons », avait récemment confié à Variety, Barbara. Pour l’heure, les différents prétendants au rôle n’hésitent pas à manifester leur désir de représenter le personnage lors du tournage. Selon les confidences de la star de Superman à GQ, jouer le rôle de 007 serait une opportunité. « Ce serait très, très excitant », avait-t-il indiqué.