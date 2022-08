Le pilote belge Mack Rutherford est devenu le plus jeune homme à avoir fait le tour du monde en avion ultraléger. Il a commencé son voyage à Sofia en mars et est revenu avec succès dans la capitale bulgare mercredi. Selon la télévision nationale bulgare, le pilote de 17 ans a survolé 52 pays au cours de son vol. Rutherford avait déjà été certifié par le Livre Guinness des records à l'aéroport de Sofia comme étant le plus jeune pilote à avoir fait le tour du monde par ses propres moyens, et le plus jeune à avoir fait le tour du monde dans un avion ultraléger. Le précédent exploit appartenait à sa sœur Zara, qui l'avait réalisé à l'âge de 19 ans.

"Ce fut un voyage passionnant et très intéressant, je me sens comme un homme heureux", a déclaré le jeune homme en acceptant les félicitations. Au cours de son voyage, Rutherford a dû faire face à des tempêtes de chaleur et de sable, à des problèmes techniques, mais le plus dur a été d'obtenir des autorisations d'atterrissage dans certains pays. Le voyage était sponsorisé par une entreprise bulgare. (Tass)