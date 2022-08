L’Algérie a l’intention d’intégrer le groupe des BRICS formé par le Brésil, la Russie, la Chine et l’Afrique du sud. C’est du moins ce qu’on peut comprendre des propos tenus par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, lors de sa rencontre périodique avec la presse du pays, diffusée dans la soirée d’hier dimanche 31 juillet 2022. Au cours de son intervention, le chef de l’Etat a évoqué la possibilité que l'Algérie entre dans ledit groupe. « Les Brics nous intéressent, car ils permettent de s’éloigner de l’attraction des deux pôles » a-t-il martelé.

« C’est qu’il y aura de bonnes nouvelles »

Toujours d’après le numéro un algérien, « l’adhésion au Groupe BRICS est tributaire de conditions économiques auxquelles l’Algérie satisfait en grande partie ». Il a aussi fait savoir que cette adhésion est « cela est envisageable, mais n’anticipons pas. Ce qui est sûr, c’est qu’il y aura de bonnes nouvelles ». Abdelmadjid Tebboune a également indiqué que l’intérêt de l’Algérie concernant les BRICS se justifie par le fait que ces derniers représentent une puissance à la fois politique et économique. Ainsi, une telle adhésion épargnerait à Alger les « tiraillements entre les deux pôles ».

Notons que les propos du président algérien interviennent plus d’un mois après l’appel lancé par son homologue russe Vladimir Poutine aux dirigeants des BRICS. Au cours de l’ouverture du sommet virtuel qui réunissait ces derniers, le numéro un russe a exhorté ces derniers au rassemblement et à la collaboration, afin de faire face aux mesures prises par les pays occidentaux qui visent son pays. Cela survient suite à son offensive lancée en Ukraine. « Ce n’est qu’en se basant sur une coopération honnête et mutuellement avantageuse que l’on peut chercher des issues de la situation de crise frappant l’économie mondiale à cause des actions égoïstes et irréfléchies de certains pays » avait laissé entendre Vladimir Poutine.