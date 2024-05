Énergie au Maghreb: ce géant des hydrocarbures veut du renouvelable

Hydrogène naturel (Photo DR)

En Afrique, les hydrocarbures de type pétrole et gaz permettent à de nombreuses économies d’éclore et de vite se développer. C’est notamment le cas au Maghreb, ou Algérie, Maroc ou encore Libye peuvent compter sur d’importantes ressources pour se positionner sur la carte mondiale des pays producteurs et exportateurs de ces mêmes ressources.

Mais tout cela n’est pas suffisant pour assurer la pérennité de l’économie nationale, notamment en Algérie où les investissements sont de plus en plus nombreux, notamment dans le domaine des énergies du renouvelable. À ce titre, la Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation et la Commercialisation des Hydrocarbures (Sonatrach) a effectué de grandes annonces.

Publicité

L’Algérie annonce des investissements dans le renouvelable

En effet, celle-ci a confirmé avoir signé plusieurs accords commerciaux avec de grands groupes internationaux, dans le but de développer ce secteur. Que ce soit avec des entreprises allemandes, italiennes ou encore belges et américaines, de nombreux partenariats ont été actés au cours des derniers mois et cela devrait continuer. En effet, le projet s’annonce long et complexe, nécessitant ainsi un transfert de savoir-faire et d’expertise.

Une première phase consiste à lancer des projets pilotes. Elle devrait durer jusqu’à 2030. Au cours de la décennie suivante, le pays se focalisera sur l’expansion de ce secteur d’activité, au niveau national, ainsi que la mise en place d’un véritable marché. Enfin, sur la période s’étalant de 2040 à 2050, l’Algérie se concentrera davantage sur l’industrialisation ainsi que le renforcement de sa compétitivité sur ce marché en plein boom.

Un secteur en plein boom

Pour cela, Alger compte notamment exploiter ses importantes réserves d’hydrogène vert, qui sont particulièrement abondantes (parmi les plus grandes de la planète). De quoi aider à la transition énergétique et, in fine, à confirmer la position de l’Algérie comme étant l’une de ces nations qui comptent le plus au niveau international, en matière de production et d’exportation de ressources vertes et éco-responsables.