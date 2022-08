Les visites des représentants des grandes puissances mondiales se succèdent sur le continent africain. En effet, suite aux tournées effectuées par le président français Emmanuel Macron et par le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, le chef du département d’Etat américain Anthony Blinken a débuté ses visites par l’Afrique du Sud. Le secrétaire d’Etat américain est venu dans le pays hier dimanche 07 août 2022, dans le but de tenter un rapprochement avec la diplomatie sud-africaine. Au cours de la journée de ce lundi 8 août 2022, Anthony Blinken s’entretiendra avec son homologue Naledi Pandor.

Lavrov avait notamment visité l’Ouganda, l’Egypte et l’Ethiopie

Notons que la visite du chef de la diplomatie américaine a aussi pour objectif de contrer l’influence de la Russie en Afrique. Avant lui, Sergueï Lavrov avait effectué une tournée sur le continent en visitant plusieurs pays à savoir : l’Ethiopie, l’Egypte, l’Ouganda ou encore le Congo Brazzavile. Alors qu’il avait effectué sa tournée en même temps que le locataire de l’Elysée, le chef de la diplomatie russe avait réagi aux propos de celui-ci. Le président français avait en effet fait part de sa préoccupation concernant l’agenda de son homologue russe Vladimir Poutine en Afrique.

Suite à une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), Sergueï Lavrov avait qualifié ces propos d’offensants. « En ce qui concerne le président Macron et ses déclarations, on aurait pu s'attendre à des propos plus éthiques de la part des Français. Il a dit, si je me souviens bien, à peu près ce qui suit: il est préoccupé par l'activité militaire et diplomatique de la Russie en Afrique, qu’il n’aurait même pas qualifiée de coopération, mais de soutien de régimes et de juntes absolument illégaux » avait-il notamment indiqué.