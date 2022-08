Dans le cadre du pèlerinage à la Mecque 2022, trois candidats béninois ont été escroqués par deux individus mal intentionnés. Les victimes ont été grugées à hauteur de 3.300.000 de francs CFA. Les mis en cause sont un revendeur et un boucher. Il ont été interpellés par les forces de l'ordre et placés en garde à vue ce mardi 16 août 2022, d'après les informations rapportées par Frissons Radio.

Selon la même source, dans le cadre de ce voyage, les victimes avaient déjà été escroquées par un démarcheur à hauteur de sept millions environ de francs CFA. Ce dernier est en fuite. Les faits se sont déroulés dans la commune de Kouandé dans le département de l'Atacora. Les mis en cause ont été épinglés suite aux plaintes de leurs victimes. Ils seront présentés au procureur de la république dans les jours à venir.

Pour rappel, le Hadj 2022 s'est déroulé du 7 juillet au 12 juillet dernier. Les conditions de participation à ce pèlerinage ont été définies par les autorités saoudiennes, compte tenu de la pandémie du corona virus. Il faut être âgé (e) de 65 ans au plus, disposer d’un passeport biométrique, faire la visite médicale (obligatoire), se faire vacciner obligatoirement contre la covid-19, la méningite à méningocoque, la poliomyélite, la fièvre jaune et la grippe saisonnière. Il est également exigé d'apporter la preuve d’un test PCR négatif de la Covid-19 de moins de soixante-douze (72) heures à l’embarquement. Quant à l'hébergement des pèlerins, il est imposé une limite de dix (10) pèlerins par tente à Mina et à Arafat, et de quatre (04) pèlerins par chambre.