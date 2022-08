Plusieurs mois déjà que dure la guerre en Ukraine. Depuis quelques semaines, la centrale de Zaporijjia est au coeur de toutes les attentions. Il faut rappeler qu'il s'agit ni plus ni moins de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Une catastrophe sur place peut avoir des conséquences incommensurables. À ce propos, Russes et Ukrainiens se rejettent la responsabilité des bombardements autour de la Centrale. Une situation qui inquiète les européens, qui eux ne voient que la main de Moscou derrière la situation. À ce propos, le président français Emmanuel Macron a été on ne peut plus direct.

Pour Emmanuel Macron, les forces armées russes font peser des menaces sur "la sûreté et la sécurité des installations nucléaires ukrainiennes". Lors d'un échange avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, il a fait part de sa vive préoccupation. Selon le président français, la Russie devrait retirer ses forces de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Le président ukrainien Zelensky a appelé la France et ses alliés à "durcir les sanctions contre la Russie". Du Côté russe, Vladimir Poutine a également réagi: "La situation en Ukraine montre que les Etats-Unis cherchent à faire traîner ce conflit. Et ils agissent de la même manière en instiguant le potentiel conflictuel en Asie", a-t-il déclaré dans une adresse à la Conférence internationale sur la sécurité à Moscou.