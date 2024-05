Cherté du maïs au Bénin : Le gouvernement prend une nouvelle mesure

Photo de Phoenix Han - Unsplash

Face au coût très élevé du maïs, il est désormais interdit de faire sortir cette céréale du territoire national. L’information qui a surgi dans la soirée de ce lundi sous forme de rumeur a fini par être confirmée par des sources proches de la Présidence de la République. Cette décision fait suite à des vidéos qui ont fuité sur la toile où, une quantité énorme de cette denrée de première consommation au Bénin est acheminée dans les pays voisins tels que le Niger, le Burkina-Faso et le Mali.

Cette situation serait à la base de la flambée du prix de cette céréale. Rappelons qu’il y a quelques semaines, le ministre béninois de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche était monté au créneau pour donner les profondes raisons qui justifient le coût élevé du maïs. L’autorité ministérielle a essayé d’expliquer les causes fondamentales de cette situation et a fait part des perspectives du gouvernement pour soulager les peines des populations. Il note par exemple que la consommation du maïs au niveau du Sahel est très importante.

À cet effet, la position du Bénin qui se situe sur un corridor assez sécurisé, favorise le recours des pays du Sahel aux marchés béninois pour s’approvisionner. « Le Nigéria, avec sa production massive aussi de volailles, ne peut se passer du maïs béninois. Quand vous regardez de part et d’autre toutes ces pressions, il se pose aujourd’hui un problème sur l’offre et la demande », a-t-il fait remarquer lors d’une sortie médiatique qu’il a effectuée le 17 avril dernier.