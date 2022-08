Les pays du G7 ont exprimé leur inquiétude face aux actions récentes de la Chine, en particulier des exercices militaires de tir réel dans les eaux autour de Taïwan, qui pourraient conduire à une escalade inutile. C'est ce qu'indique une déclaration conjointe publiée ce mercredi par les ministres des Affaires étrangères du G7 et le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

"Nous, les ministres des Affaires étrangères du G7 (du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique) et le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, réaffirmons notre engagement commun à maintenir l'ordre international fondé sur des règles, la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan et au-delà. Nous sommes préoccupés par les actions menaçantes récentes et déclarées de la République populaire de Chine (RPC), en particulier les exercices de tir réel et la coercition économique, qui pourraient conduire à une escalade inutile", ont souligné les ministres des Affaires étrangères du G7.

"Il n'y a aucune raison d'utiliser la visite [de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi] comme prétexte pour une action militaire agressive dans le détroit de Taïwan", ont déclaré les ministres. "Pour les législateurs de nos pays, voyager à l'étranger est normal et habituel. La réaction d'escalade de la Chine risque d'aggraver les tensions et de déstabiliser la région", ont déclaré les ministres des Affaires étrangères du G7.

Le G7 appelle Pékin à ne pas changer unilatéralement le statu quo dans la région

Le G7 appelle Pékin à ne pas changer unilatéralement le statu quo dans la région et à régler pacifiquement les différends avec Taipei en laissant des canaux de communication ouverts pour éviter des malentendus. Cela ressort d’une déclaration conjointe des pays-membres du Groupe des sept et du haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Les chefs des diplomaties du G7 ont confirmé leur volonté de maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan tout en assurant que personne n’empiète sur le principe de la "Chine unique". (Tass)