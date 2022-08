Un Sicilien a été contaminé à la fois par le Covid-19, la variole du singe et le SIDA, a annoncé mercredi le journal Palermo Today se référant aux médecins travaillant à l’hôpital de Palerme qui disent avoir traité ce patient début juillet. Selon le journal, le Sicilien âgé de 36 ans est retourné à Palerme après un séjour de quelques jours à Madrid. Rapidement, il a eu les symptômes typiques du coronavirus: de la fièvre, des maux de tête et la gorge inflammée. Il a été testé positif au Covid-19 mais son état n’éveillait pas d’inquiétudes particulières.

Or, plus tard, l’homme a eu de l’éruption sur sa peau, un symptôme caractéristique de la variole du singe. Ce diagnostic a également été confirmé. L’homme a été aussi été testé au SIDA et le résultat a été positif rapporte Tass. Mais selon les autorités, il est très probable que le jeune homme ait été infecté par les 3 virus lors d'une seule relation sexuelle. « les symptômes de la variole du singe et de la Covid-19 peuvent se chevaucher et corroborent le fait qu'en cas de co-infection, la collection anamnestique et les habitudes sexuelles sont cruciales pour effectuer le bon diagnostic » ont affirmé les médecins. Le jeune homme est finalement sorti de l'hôpital après la disparition des symptômes du covid-19 et de la variole du singe. Il suit la thérapie contre le VIH/SiDA.