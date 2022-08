Ces derniers temps, les fans du club de football français, l'Olympique de Marseille (OM), ont manifesté leur volonté de voir l’international Portugais Cristiano Ronaldo intégrer Les Phocéens. Cependant, les révélations d’un journaliste français ont noyé tous ces espoirs. En effet, selon Alexandre Jacquin le club n’aurait jamais examiné la possibilité de recruter le quintuple ballon d’or. Aussi, a-t-il ajouté qu’il n’y aurait jamais eu de discussions sur ce sujet entre l’OM et l’actuel club du joueur, le Manchester United. Les révélations d’Alexandre Jacquin ont été confirmées par le compte Twitter de FootMarseille.com, qui a indiqué que le footballeur de 37 ans ne devrait pas intégrer l’OM avant la fin du Mercato estival.

Cette possibilité avait été évoquée par un journaliste italien

« Son salaire est bien trop élevé pour des formations comme l'OM et il y a fort à parier qu'il poursuivra avec les Red Devils ces prochaines semaines » a indiqué le média. Notons que la possibilité de voir Cristiano Ronaldo être à l’OM avait été évoquée par le journaliste italien Niccolo Ceccarini. Sur le plateau de l’émission Canal Football Club, il a déclaré que CR7 « peut signer à l’OM, c’est une petite info ». Par ailleurs, le joueur Samir Nasri avait lancé un appel à l’endroit de ce dernier. « Moi j’ai une solution pour lui ! Il peut résilier son contrat avec Manchester United, on lui donne la moitié de son année et Marseille lui donne quelque chose pour jouer la Ligue des Champions ! Une attaque Cristiano Ronaldo – Alexis Sanchez… Ça me va ! Ça a de l’allure ! », avait-il déclaré au micro de Canal+, suite à la victoire de Manchester United contre Liverpool (2-1).

Pour rappel, ces informations interviennent après les propos de l’entraîneur du Manchester United, qui ont mis fin aux rumeurs de départ de Cristiano Ronaldo. Il était revenu sur ces dernières, faisant comprendre que CR7 est toujours dans les plans du club, sans donner davantage de détails. Lors d’une conférence de presse, il s’était également montré surpris que le joueur de 37 ans soit au centre de l’attention. « Je ne sais pas pourquoi il est au centre de l’attention après samedi. Il s’agissait de la performance de l’équipe et de l’attitude de toute l’équipe, y compris Ronaldo » a-t-il déclaré faisant allusion au match contre Brentford perdu par le Manchester United (4 - 0).