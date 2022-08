Chayenne Van Aarle, Miss Belgique 2022 répond à ses détracteurs à travers une chanson dénommée ‹‹SELFMADE ». Cette oeuvre artistique est une collaboration avec DJ Robert Abigail. Chayenne Van Aarle a remporté la couronne du concours de beauté Miss Belgique le 26 mars dernier. Suite à cette victoire, la jeune femme de 23 ans est devenue objet de vives critiques. Sur les réseaux sociaux, pendant que certains l'accusent d'avoir truqué les votes pour aboutir à ses fins, d'autres disent qu'elle a fait recours à la chirurgie esthétique.

La jeune reine de beauté a écrit le texte de la chanson intitulée ‹‹SELFMADE›› pour répondre à ses détracteurs. Dans ‹‹SELFMADE », Chayenne Van Aarle dit stop aux jugements et critiques basés sur le physique d'une personne. « Moi, je n’étais pas du tout miss favorite. On doit arrêter de juger sur le physique. La personnalité, c’est ça qui va me faire vivre ». La valeur d'une personne ne se limite pas à son apparence. « Pourquoi tu me critiques ? Non, laisse tomber. Trop grosse, trop mince, trop refaite. Mais à la fin, ce n’est pas toi vas faire mon bif », lance la reine de beauté.

La miss va plus loin et dit plus sur son premier morceau. Selon elle, son premier single, en featuring avec le DJ Robert Abigail, « concerne des personnes qui ont réussi elles-mêmes dans la vie, des personnes dont on se moque ou qui ne sont pas acceptées telles qu’elles sont, alors qu’elles sont parfaitement satisfaites de leur apparence ou d’elles-mêmes. Il s’agit aussi de gens qui ne s’acceptent pas et qui critiquent les autres. Une chanson sur les gens trop ronds, les gens trop maigres, ceux qui sont refaits… On s’accepte comme on est. Commencez à vous accepter et arrêtez de juger ».