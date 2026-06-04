Marco Rubio : « L'invasion de l'Ukraine a été un désastre stratégique » pour Moscou

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré, mercredi 4 juin 2026, devant la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants à Washington, que l’invasion russe de l’Ukraine constituait un échec stratégique majeur pour Moscou. La déclaration intervient le jour même où des frappes ukrainiennes sur Saint-Pétersbourg ont perturbé l’ouverture du Forum économique international, vitrine annuelle du Kremlin.

Lors de son audition au Congrès, Rubio a affirmé qu’il n’existait « aucun doute » sur le fait que la Russie n’atteindrait pas les objectifs qu’elle s’était fixés au début de l’offensive. « L’invasion de l’Ukraine a été un désastre stratégique pour eux. Ils ne seront peut-être même jamais en mesure d’atteindre militairement les objectifs qu’ils exigent aujourd’hui dans les négociations », a-t-il déclaré aux élus. Il s’agissait de la première d’une série de quatre auditions consécutives au Congrès américain débutées la veille.

Saint-Pétersbourg frappée pendant le forum

Quelques heures avant la prise de parole de Rubio, des drones ukrainiens ont touché le terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg et des installations militaires de la base navale de Kronstadt. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé ces frappes, précisant qu’une entreprise de l’industrie de défense dans la région de Tambov avait également été ciblée. L’aéroport international Pulkovo a temporairement restreint son espace aérien, entraînant le retard ou l’annulation d’une vingtaine de vols.

Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg, souvent présenté comme le « Davos russe », accueillait cette année quelque 20 000 délégués venus de 130 pays. Des images diffusées depuis le site du forum montraient une épaisse colonne de fumée noire visible à l’horizon au moment de l’ouverture des sessions.

Escalade aérienne des deux côtés

Rubio a également alerté sur les risques d’escalade, notant que l’Ukraine était désormais « de plus en plus efficace » pour conduire des frappes longue portée sur le territoire russe, en visant des infrastructures économiques critiques. La veille, la Russie avait lancé une attaque massive sur Kyiv et Dnipro, faisant au moins 23 morts selon les autorités ukrainiennes, avec plus de 600 drones et plusieurs dizaines de missiles engagés.

Les prochaines auditions de Rubio au Congrès, portant notamment sur le budget du département d’État, sont prévues dans les jours à venir, au moment où Washington examine une nouvelle enveloppe d’aide militaire à l’Ukraine.