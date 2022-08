L'une des principales compagnies aériennes des États-Unis, Delta Air Lines, a affirmé vouloir suspendre l'un de ses principaux vols directs vers le Nigéria, rejoignant ainsi ce qui devient une longue liste de compagnies aériennes étrangères se retirant plus ou moins du marché nigérian. Cette décision survient alors que les compagnies aériennes étrangères ont du mal à rapatrier leurs bénéfices du pays. L'information a été relayée par les sites nigérians Punch et Ripples Nigeria.

Selon Ripples Nigeria, les compagnies Emirates Airlines, British Airways, avaient déclaré qu'ils suspendaient leurs opérations au Nigéria pour les mêmes raisons. Environ 464 millions de dollars de fonds de compagnies aériennes étrangères sont bloquées au Nigéria en raison de la rareté des devises, la Banque centrale du Nigéria (CBN) resserrant l'accès. Cela a rendu impossible pour les compagnies aériennes étrangères, qui sont l'une des principales sources de devises, de rapatrier leur argent hors du Nigeria. Suite à leur menace de suspension des opérations, la banque centrale a débloqué 265 millions de dollars pour permettre aux compagnies aériennes de rapatrier une partie de leurs revenus vers leurs pays d'origine. Malgré cela, Delta Air Lines a déclaré qu'elle arrêterait ses vols entre l'aéroport de New York JFK et Lagos à compter du 4 octobre 2022:

"Delta suspend son service sans escale entre New York-JFK et Lagos pour s'adapter à l'environnement de demande actuel... toutefois, la compagnie aérienne continue d'exploiter un service entre Lagos et Atlanta et propose des correspondances vers New York et d'autres villes à travers les États-Unis." ont révélé les responsables de la compagnie. "Les clients touchés par notre service suspendu de New York-JFK à Lagos seront réinstallés sur des vols exploités par Delta ou sur des services exploités par nos partenaires de coentreprise. Delta reste engagé sur le marché nigérian" précise toutefois un communiqué.