Les déboires d'une diplomate sénégalaise au Canada ont créé une vive tension entre Dakar et Ottawa. Le Sénégal affirme qu'une diplomate installée à Gatineau (Québec) a été tabassée par la police Canadienne qui a ignoré copieusement son statut spécial. Le ministère sénégalais des Affaires étrangères a même convoqué jeudi la chargée d'affaires de l'ambassade du Canada à Dakar pour «dénoncer vigoureusement et condamner fermement un acte raciste et barbare». Les faits ont eu lieu mardi dernier au domicile de la diplomate.

Le Sénégal accuse la police canadienne d'avoir exercé «une violence physique et morale humiliante, devant témoins et en présence de ses enfants». «Malgré le rappel du statut de diplomate de la victime et de l'inviolabilité de son domicile, les éléments de la police canadienne l'ont menottée et sauvagement tabassée, au point qu'elle a eu du mal à respirer, ce qui a conduit à son évacuation par ambulance à l'hôpital» peut-on lire dans un communiqué officiel du Sénégal. La police reconnaît l'altercation mais affirme que la diplomate s'est montrée agressive. Les officiers affirment avoir été en possession d'une ordonnance judiciaire. La diplomate aurait selon eux agressé une policière. L'identité de la diplomate n'a pas été rendue publique à ce stade.

Du côté des autorités canadiennes, on affirme prendre au sérieux cette affaire. « Nous sommes extrêmement préoccupés par le traitement allégué d'une diplomate sénégalaise par le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG). Ce qui s’est passé est tout simplement inacceptable» affirme Affaires mondiales Canada, le ministère du gouvernement fédéral chargé des relations diplomatiques et consulaires. «La ministre [...] Geneviève Guilbault a demandé au Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) de faire enquête sur les agissements de policiers du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) à l'égard d'une diplomate sénégalaise» a affirmé de son côté le ministère de la Sécurité publique du Québec.