Les fidèles de l’Eglise de la paix du Christ (Epc) ont célébré le 35ème anniversaire de la création de leur congrégation. Les manifestations de cette fête ont eu lieu les 5 et 6 août 2022 à Lanta dans le département du Couffo.

35 ans dans la vie d’une église est énorme et mérite d’être célébrés. C’est ce qui a réuni les responsables et fidèles de l’Eglise de la paix du Christ (Epc) à Lanta dans le département du Couffo pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits et sa protection. Venus du Bénin et du Togo, ces fidèles se sont donnés rendez-vous pour célébrer et louer l’Éternel à travers des chants et danses.

A cet effet, une compétition a confronté toutes les chorales présentes à cette fête. Ainsi, sur treize, la chorale de Zaphi a ravi la vedette. Elle a été suivie par celle de Calavi et la chorale de Klouékanmey est venue en troisième place. Les assemblées de Dèkoungbé et de Pahou ont occupé respectivement la 4ème et la 5ème position. Il faut noter que, pour encourager ces chorales, des instruments de musique ont été offert comme prix, du plus méritant au moins méritant. Le premier responsable de cette congrégation, le Pasteur-serviteur, Léopold Djodjo, s’est réjoui de la réussite de l’édition de cette année. Il a donné sa bénédiction finale aux fidèles en les convoyant à se donner d’avantage aux œuvres de Dieu pour que la paix soit toujours sur eux. Rappelons que l’Epc est fondée, selon les dires des responsables, par Ambroise Agbossou en 1987. Il sera succédé par l’apôtre Grégoire Soumaho. A la mort de ce dernier, les brebis sont désormais conduites par le Pasteur-serviteur Léopold Djodjo.