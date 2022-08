Élu à l’Assemblée depuis le mois de juin, le Secrétaire national des Verts compte déposer une proposition de loi pour interdire les jets privés. Par le canal d’un entretien qu’il a accordé au média français Libération, Julien Bayou a fait savoir qu’il est temps de « bannir les jets privés ». A en croire les explications fournies par le députés français, il s’agit d’un projet ouvert qui sera au centre des échanges à « l’université d’été » des écologistes.

Entraver les "caprices des plus riches"

« C’est la mesure qui pénalise le moins de monde pour l’impact le plus grand et le plus immédiat en faveur du climat. Et c’est une question de justice », indique-t-il. Pour l’homme politique français, l’objectif principal de cette proposition de loi est d’entraver les caprices «des plus riches qui sont aussi les plus grands pollueurs ».

Des dénonciations sur les réseaux sociaux

« Certains transports sont inestimables : le Canadair qui transporte des pompiers et de l’eau, l’avion qui amène des scientifiques pour travailler sur la prochaine pandémie, celui qui permet à des familles de se rejoindre à Noël en outre-mer ou ailleurs… », a-t-il tenu à réaffirmer dans un contexte où de nombreuses voix s’élèvent sur les réseaux sociaux pour dénoncer l’usage que font certaines fortunes de leur jet privé. Pour certains internautes, les hommes riches emploient leurs avions comme d’autres utilisent le métro.