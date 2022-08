Son passage à la présidence avait été bref. Mais François Hollande aura créé des clivages aussi bien à gauche qu'à droite. Très critiqué pour ses décisions, François Hollande n'aura pas eu le loisir d'avoir un second mandat. Ses relations intimes auront également ponctué la vie politique (et people) en Hexagone. Loin de l'Élysée, François Hollande s'illustre dans d'autres métiers professionnels lorsqu'il est sollicité. Sa dernière mission a laissé plus d'un internaute sans voix.

En effet, François Hollande a prêté sa voix à un personnage du film d'animation « Silex and the City ». Dans le passé, il avait occupé plusieurs fonctions dont avocat puis magistrat à la Cour des Comptes, ensuite élu député français et européen et plus tard premier secrétaire du Parti socialiste, il est devenu maire de Tulle pour finir président de la République. Il s'investit désormais dans le domaine de la culture. En effet, au Festival du film francophone d'Angoulême, l'ancien président français a révélé qu'il prêtera sa voix à un personnage du film d’animation basé sur la bande dessinée Silex and the City. Le dessinateur Jul, auteur du film a même confirmé sa participation au projet.

« Il y a des gens qui sont plus ou moins doués. Lui, c’est un comédien démentiel. Il était dingue, hyper marrant. Il ouvre le film, et on le retrouve tout au long » a-t-il confirmé. Plusieurs personnalités participeront au projet en plus de l'ancien président. Son épouse, la comédienne Julie Gayet, l'actrice Léa Drucker, l'acteur Bruno Solo, ou encore la journaliste Léa Salamé et l'animateur Stéphane Bern. Le film devrait sortir à l'automne 2023.