Les marines russe et chinoise seront mobilisées en mer du Japon dans le cadre des manœuvres stratégiques Vostok 2022 (Est 2022). C’est ce qu’a fait savoir ce lundi le vice-ministre russe de la Défense Alexandre Fomine lors d’un point de presse. "La flotte [russe] du Pacifique et la marine de l'Armée populaire de libération de la Chine pratiquent l’interaction dans les parties nord et centrale de la mer du Japon dans la zone maritime d'Extrême-Orient pour aider l’armée de terre sur l’axe Primorskoïe, ainsi que défendre les communications maritimes et les zones d’activité économique maritime", a-t-il déclaré selon Tass.

Selon lui, les manœuvres auront lieu en mers d’Okhotsk et du Japon. Elles se dérouleront du 1er au 7 septembre sous le commandement du chef d’état-major des forces armées russes sur le territoire du District militaire de l’Est et constitueront la dernière étape de l'entraînement des forces armées russes cette année. Plus de 50.000 militaires, plus de 5.000 armements, dont 140 aéronefs, 60 navires de guerre, bateaux et navires d’appui, seront mobilisés pour les manœuvres.

Pour rappel, ce n'est pas le premier exercice que mènent ensemble, la Russie et la Chine. Il y a quelques semaines, la Chine a dépêché des soldats en Russie pour mener des exercices conjoints. Pékin a toutefois précisé que ces exercices n'ont rien à voir avec la situation géopolitique dans le monde. "L'objectif est d'approfondir la coopération concrète et amicale avec les armées des pays participants, d'améliorer le niveau de collaboration stratégique entre les parties participantes et de renforcer la capacité à répondre à diverses menaces pour la sécurité" ont affirmé les autorités.