La diplomatie russe a formellement notifié sa colère à la Norvège suite à certains propos qui ont été tenus par la consule norvégienne, Elisabeth Ellingsen. Par le canal d’un communiqué, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova a fait savoir que la diplomate ne pouvait plus rester sur le territoire russe. Pour toujours marquer son mécontentement suite à l’incident, l'ambassadeur norvégien, Rune Resaland a été convoqué au ministère russe des Affaires étrangères à Moscou.

Selon le communiqué, il a été « signifié une vigoureuse protestation du fait du comportement inacceptable de la consule E. Ellingsen dans un hôtel de Mourmansk, le 6 juillet, quand elle s'est permise des déclarations russophobes et injurieuses ». De son côté, la diplomatie norvégienne a tenu à présenter ses excuses à la Russie et fait également remarquer que, « les mots utilisés par la collaboratrice ne reflètent pas la politique norvégienne et les points de vue norvégiens à l'égard de la Russie et des Russes ».

"Je déteste les Russes"

Tout serait parti d’un incident qui s’est produit au cours de la semaine écoulée. « Je déteste les Russes. Donnez-moi une autre chambre, je ne bougerai pas d'ici. (...) Et comment décidez-vous qu'une chambre est propre ? Vous savez, je suis habituée aux chambres propres, je viens de Scandinavie, pas comme une femme russe qui nettoie comme elle peut. », avait déclaré la consule Elisabeth Ellingsen àla réception d'un hôtel de Mourmansk.