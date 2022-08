Les autorités nigérianes ont décidé de règlementer davantage le milieu de la publicité. En effet, selon le média Atlanta Black Star, le Nigéria a officiellement interdit les mannequins étrangers dans les publicités locales qui passent à la télévision. Cela, dans le but de se focaliser sur les talents locaux. L'agence fédérale chargée de réglementer la publicité et les communications marketing a révélé l’information le 22 août dernier. Elle a par ailleurs annoncé que la nouvelle mesure devrait entrer en vigueur au cours du mois d’octobre prochain. Ces restrictions s’ajoutent à celles déjà existantes, concernant l’emploi des mannequins qui ne sont pas nigérians.

« Les Britanniques représentaient environ la moitié des mannequins »

Les sociétés qui se trouvent dans ce cas, doivent en effet payer des frais s’élevant à 100 000 nairas (240 dollars) si elles souhaitent employer des mannequins étrangers pour des publicités. « Toutes les publicités et supports de communication marketing doivent utiliser uniquement des modèles nigérians et des artistes voix off » a-t-elle déclaré dans un communiqué officiel. Notons que la décision de l’Etat nigérian a fait réagir Steve Babaeko, président de l’Association des agences de publicité du Nigéria. Dans une interview accordée au média Revolt, il a confié que : « Les Britanniques représentaient environ la moitié des mannequins et des voix off dans les publicités nigérianes il y a quelques décennies ».

Il a également estimé que ce changement fait partie d’une renaissance actuelle dans le pays autour de l’identité. Pour rappel, cette décision intervient plusieurs semaines après le meurtre d’un Nigérian en Italie. Il s’agit d’Alika Ogorchukwu dont le meurtre a fait réagir plusieurs personnalités. « Le meurtre d'Alika Ogorchukwu est consternant... Une férocité inouïe. Une indifférence généralisée. Il ne peut y avoir aucune justification » avait déclaré Enrico Letta, ancien premier ministre et chef du Parti démocrate de gauche. Selon le maire de Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica, sa « condamnation ne concerne pas seulement le (crime) mais aussi l'indifférence... C'est quelque chose qui a choqué les citoyens ».