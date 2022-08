Cela fait plus de six mois maintenant que la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Les semaines passent et les combats se poursuivent sur le terrain. Chacun des camps impliqué dans le conflit fait tout pour faire pencher la balance de son côté. C'est dans ce contexte que les services secrets ukrainiens ont révélé avoir arrêté un présumé espion russe qui avait collecté des informations sur les HIMARS (M142 High Mobility Artillery Rocket Systems), une arme fournit par les USA à l'Ukraine. c'est ce que révèle le média Newsweek.

Sale temps pour un présumé espion russe en Ukraine. En effet, selon plusieurs médias internationaux, le renseignement ukrainien plus connu sous l'appellation Service de sécurité d'Ukraine (SBU) a arrêté dans le sud de l'Ukraine, un présumé espion du pays dirigé par Vladimir Poutine. L'arrestation est intervenue au cours d'une opération spéciale dans la région de Mykolaïv. L'individu soupçonné d'être un "agent de la Fédération de Russie" aurait recueilli des renseignements sur HIMARS (M142 High Mobility Artillery Rocket Systems).

Le renseignement ukrainien a publié les photos montrant l'arrestation du présumé espion sur le réseau social Twitter. "Un habitant de la région de Mykolaïv a recueilli des renseignements sur le déploiement, le mouvement et l'armement des Forces de défense ukrainiennes dans la direction sud", a indiqué le SBU selon Newsweek "Selon le contre-espionnage du service de sécurité, la tâche principale du traître était d'établir et de transférer aux occupants les coordonnées des positions de combat des systèmes d'artillerie réactive HIMARS", précise le même média.