La médiation de l’ancien président béninois Thomas Boni Yayi dans la crise guinéenne a commencé à porter ses fruits. Désigné par les dirigeants de l’organisation sous régionale en juillet dernier, celui-ci a pu échanger avec les acteurs de la classe politique de ce pays après plusieurs vaines tentatives. Les entretiens du Médiateur de la Cedeao dans la crise guinéenne ont abouti à une trêve décrétée par le Front National pour la Défense de la constitution (FNDC). Cette coalition de partis politiques et de la Société civile guinéenne a suspendu partiellement ses appels à manifester les 29 août et le 4 septembre prochain. L’annonce a été faite 72 heures après de longues discussions entre le mouvement et la délégation de Boni Yayi. Les chrétiens guinéens avaient eux aussi demandé cette suspension en raison de la coïncidence de ces deux jours avec leur jour de prière, dimanche.

L’un des dirigeants du FNDC a indiqué que «la conduite de la transition, en Guinée » a été abordée au cours des discussions. D’après les membres du FNDC, les échanges « avec les différents acteurs et avec la junte militaire en Guinée » vont permettre de «trouver des solutions qui puissent permettre aux différents acteurs socio-politiques du pays de s’asseoir sur un cadre de dialogue », afin que les sujets tels le contenu et la durée de la transition soient discutées conformément à l’article 77 de la charte de la transition guinéenne. Il s’agit selon Boni Yayi, des mesures nécessaires pour « le retour rapide à l’ordre constitutionnel ». Dans son communiqué de suspension des manifestations, le FNDC a rappelé les propos de Boni Yayi, médiateur de la CEDEAO dans la crise guinéenne. «L’objectif de cette deuxième trêve est de donner une énième chance à la médiation de la CEDEAO afin qu’elle puisse trouver une issue à la sortie de la crise guinéenne entretenue par la junte militaire » avait-il notifié à son retour de la Guinée.

Il a par ailleurs affirmé avoir rencontré le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya des responsables de coalitions politiques et la société civile, des membres du gouvernement et des diplomates étrangers. Depuis l’avènement de la junte au pouvoir, le FNDC organise régulièrement des manifestations pour exprimer son mécontentement, ce qui n’est pas sans conséquences. Les dernières manifestations remontent aux 28 et 29 juillet 2022 où 5 personnes sont passées de vie à trépas. La coalition de partis, syndicats et organisations de la société civile maintient néanmoins sa manifestation prévue pour le 5 septembre prochain. Il faut rappeler que cette date est celle du renversement d’Alpha Condé pour laquelle se bat le FNDC.