En Guinée depuis peu, le médiateur de la Cedeao Thomas Boni Yayi, a commencé ses consultations. Hier mercredi, il a rencontré les partis et rassemblements politiques. Un jour plus tôt, une rencontre était programmée avec le Forum des Forces Sociales de Guinée (FFSG) et d'autres organisations de la société civile guinéenne, mais elle n'a pas eu lieu. Dans un communiqué publié hier mercredi. Le Forum reproche notamment à Boni Yayi d'avoir changé son premier agenda.

"Des approches de regroupements populaires adoptés sans succès par le CNRD "

" Le Forum des Forces sociales de Guinée (FFSG), malgré l'espoir suscité par l'arrivée du Médiateur de la Cedeao Dr Thomas Boni Yayi avec un premier agenda mettant en avant une approche de rencontres structurées avec les différentes coalitions sociales et politiques du pays, reste très préoccupé par l'abandon dudit agenda au profit des approches de regroupements populaires adoptés sans succès par le CNRD depuis sa prise de pouvoir, il y a un an" indique le document signé par le coordinateur du Forum Abdoul Sacko. Le FFSG dit être reconnaissant à l'égard de Boni Yayi pour l'avoir programmé dans son agenda provisionnel et "regrette la manifestation pour une énième fois de la peur et le manque de volonté du CNRD à ouvrir un dialogue franc et sincère avec les voix de contradiction républicaine et objective du pays conformément à la Charte de la Transition".

Pour "des échanges directs et structurés sur ses propositions"

En lieu et place d'une rencontre populaire "de répétition des erreurs passées ", il a décidé de transmettre ses propositions au médiateur de la Cedeao pour un dialogue fructueux et exprime sa disponibilité pour "des échanges directs et structurés sur ses propositions dans le cadre de la réussite de la transition". Le Forum invite pour finir, la "Communauté internationale à s'inscrire dans une logique de soutien à la transition et non une approche de soumission au CNRD ou à toute autre forme d'agenda au détriment de l'intérêt supérieur du peuple de Guinée dans son droit au bien-être". Rappelons que le FFSG regroupe une cinquantaine d'organisations.