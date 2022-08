Il y a quelques jours, nous vous annoncions que le chanteur camerounais Tayc était au coeur d’une polémique après son concert en Côte d’Ivoire. En effet, pendant qu'il performait sur le podium, Tayc a demandé à une jeune fan présente de monter sur scène pour l'accompagner. Plusieurs personnes ont été choquées par la suite des événements. La toile s'est enflammée et les commentaires ont fusé de toutes parts. Après la polémique, Tayc a décidé de réagir. Et sa réponse risque de ne pas plaire à tout le monde.

Tayc est sorti de son mutisme après la polémique qui a éclaté en Côte d'Ivoire où il s'était rendu pour un concert. Alors que plusieurs personnes ont critiqué ouvertement la scène qui s'est produite quand la fan est montée sur le podium, Tayc a demandé au compagnon de la jeune fan de la reprendre. Pour rappel, le compagnon de la fan qui s'est laissée emportée dès qu'elle s'est retrouvée devant sa star avait mis un terme à leur relation après le concert disant avoir honte.

"(...) Il l'a touché de façon très sensuelle et elle était au bord de l'orgasme. Bref, j'ai vécu cela comme une trahison… Maintenant, je ne peux plus marcher la tête haute avec elle à mes côtés. J'étais donc obligé de me séparer d'elle. Je n'ai rien contre Julie, mais notre relation ne peut plus continuer, n'importe quel homme dans ma situation aurait réagi de la même façon. Je lui souhaite beaucoup de bonheur avec son prochain compagnon", avait affirmé le compagnon

Tayc dans sa réaction, s'est étonné que la jeune femme ait été blâmée sur la toile juste à cause de "quelques minutes de plaisir". ''C'était un moment incroyable, pourquoi blâmer la jeune femme ? D'ailleurs, j'aimerais la revoir. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tout le temps et donc je pense que quand cela arrive, on peut se laisser emporter par les événements. C'est juste quelques minutes de plaisir, ce sont des situations qui arrivent partout dans le monde donc je ne vois pas en quoi cela peut déstabiliser un couple. Mon ami reprend ton bébé", a affirmé Tayc.