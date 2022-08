Les autorités qataries font la une des journaux après une manifestation. En effet, cette dernière a eu lieu le 14 août 2022, selon les informations révélées dans un communiqué par l’ONG internationale Equidem. Au cours de la manifestation au moins 60 travailleurs, parmi lesquels certains n’avaient pas reçu leurs salaires depuis sept mois, avaient empêché la circulation devant la compagnie Al Bandary située dans la capitale Doha. D’après Mustafa Qadri, directeur exécutif d’Equidem : « Nous avons parlé à des travailleurs ayant manifesté et à l’un d’eux qui a été expulsé vers le Népal. Nous avons confirmé qu’il était rentré chez lui, et que d’autres du Népal, du Bangladesh, d’Inde, d’Égypte et des Philippines ont également été expulsés ».

Ils « ont agi en violation des lois sur la sécurité publique »

L’information a été confirmée par les autorités qataries, hier dimanche 21 août 2022. Selon elles, il s’agit de travailleurs qui ont violé les lois en matière de sécurité publique. « Une minorité de personnes qui n’ont pas manifesté de manière pacifique et ont agi en violation des lois sur la sécurité publique risquent l’expulsion sur ordre de la justice » a indiqué le gouvernement du Qatar. Par ailleurs, le ministère du travail a fait savoir que des dispositions avaient été prises contre la société en question. Celle-ci en effet avait autrefois fait l’objet d’une enquête pour non-paiement de salaires.

Notons que la prochaine coupe du monde se tiendra à partir du 20 novembre prochain. Avant sa tenue, plusieurs groupes de défense des droits des hommes ont notamment exhorté la FIFA à verser les indemnités aux travailleurs. Pour rappel, l’expulsion des travailleurs étrangers du Qatar intervient plusieurs jours après que la fédération internationale de football association ait décidé d’avancer d’un jour le lancement de la coupe du monde. L’information avait été donnée dans un communiqué, qui indique que le match d’ouverture se jouera bel et bien lieu entre l’Equateur et le Qatar. La rencontre entre les Pays-Bas et le Sénégal se déroulera le 21 novembre à 19 heures.