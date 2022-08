Une liste des partis politiques rendue publique tout récemment par le ministère de l’intérieur et de la sécurité publique et publiée par le média Bi news affiche que le parti « Restaurer l’espoir » de Candide Azannai n’a pas accompli les formalités pour être reconnu de l’opposition. Dans un communiqué qu’il s’est fendu et signé de la Secrétaire générale nationale, Dr. Adolé Félicité AKUESON, le parti Restaurer l’espoir a fait des mises au point.

Selon ce communiqué, la Secrétaire générale nationale Dr. Adolé Félicité AKUESON a tenu à préciser que le parti Restaurer l’espoir « a fait une déclaration en bonne et due forme d’appartenance à l’opposition ». Cette déclaration d’appartenance à l’opposition a été faite à travers une lettre enregistrée au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique sous le No 1082 du 12 février 2020.

«Un récépissé : Année 2020/No 040/MISP/DC/SGM/DAIC/SAAP/SA du 24 février 2020 lui a été délivré par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique puis régulièrement publié au Journal Officiel le 15 mars 2020, attestant parfaitement que le Parti Restaurer l’Espoir (RE) a accompli les formalités requises à propos de son positionnement sur l’échiquier politique national » indique le communiqué.

Tout en clarifiant sa position au sein de l’opposition, le parti de Candide Azannai assume qu’« il ne se reconnaît pas de l’Opposition sous la forme vulgaire et dévoyée dans laquelle certains la conçoivent ». Selon le Parti Restaurer l’Espoir (RE), dans le contexte politique actuel sous le régime de la Rupture, « aucun parti politique sérieux ne devrait continuer logiquement de se considérer dans les conditions actuelles comme étant de l’Opposition ». C’est pour cela qu’il s’est positionné « hors de l’opposition politique folklorique » et s’est engagé « résolument dans la Résistance Nationale ».