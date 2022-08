Au moins 903 personnes ont été tuées et 1.293 autres ont été touchées par les inondations au Pakistan dues aux pluies de mousson depuis la mi-juin. C'est ce qu'a indiqué l'Autorité nationale de gestion des catastrophes du Pakistan mercredi soir. Environ 82.000 maisons ont été détruites au cours des dernières 24 heures, dont plus de 72.000 sont irréparables, selon le rapport. Au total, 500.000 foyers ont été détruits par les inondations, dont près de 200.000 ont été complètement anéantis. La province la plus touchée était le Pendjab à l'est et la province méridionale de Sindh.

Au début du mois, le gouvernement pakistanais a déclaré une urgence nationale en réponse à la situation catastrophique des inondations et a lancé un appel à l'ONU et à d'autres organisations internationales pour obtenir une aide humanitaire d'urgence. Les pluies de mousson, qui se poursuivent au Pakistan depuis le mois de juin, ont provoqué de nombreuses inondations et glissements de terrain dans tout le pays.

Au début du mois, le gouvernement pakistanais a déclaré une urgence nationale en réponse aux graves inondations et a lancé un appel aux Nations unies et aux autres organisations internationales pour qu'elles fournissent une aide humanitaire d'urgence. Des membres de l'armée de l'air et de la marine pakistanaises, ainsi que des équipements de l'armée de l'air et du génie militaire, participent aux opérations de sauvetage. (Tass)