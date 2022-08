Un projet musical impliquant le club de football du Paris Saint-Germain (PSG) a été récemment officialisé avec le Label REC 118. L’information a été rendue publique hier mardi 02 août 2022 par ce dernier, dans un communiqué publié sur Twitter. A cet effet, une vidéo de présentation a été publiée sur les réseaux sociaux. Le projet consiste en un album avec le club francilien et sur lequel plusieurs artistes interviendront. Selon le Label REC 118, l’album est intitulé « Ici c’est Paris » et est un produit de la collaboration entre le PSG et 14 artistes.

Ckay parmi les artistes de l’album

« A l’occasion du 10e titre de champion, le club parisien et la musique se sont à nouveau réunis via un morceau inédit du groupe N’Seven7 utilisé sur la communication digitale de célébration du titre. Ce premier pas, ce premier son n’était pas anodin. Il annonçait subtilement l’arrivée d’un album multi-artistes à venir, du nom 'Ici c’est Paris' » a indiqué Label REC 118. Notons qu’au nombre des artistes qui interviendront dans l’album figurent les artistes tels que : Vegedream, Bolemvn, Driks, Da Uzi, Naza, Hornet La Frappe, Guy2Bezbar, Capo Plaza, Timal, Omah Lay, Mig, Koba LaD, Leto et Ckay.

Aucune date de sortie de l’album n’a cependant pas été communiquée. Pour rappel, « Ici c’est Paris » intervient deux années après la création de Label REC 118. L’annonce de Label REC 118 intervient également plusieurs jours après la victoire du PSG contre le club Gamba Osaka (6-2). Au cours de la rencontre, Neymar et Messi ont été applaudis sur Twitter, du fait de leur performance. Alors que l’Argentin a inscrit un seul but, le Brésilien quant à lui s’est illustré par un doublé. L’autre chose remarquable lors de cette rencontre était la complicité qui a caractérisé le jeu des deux joueurs et ex-coéquipiers du FC Barcelone.