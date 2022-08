Les nouvelles ne sont pas bonnes dans la région l’Arctique. Selon une étude publiée dans la revue « Communications Earth & Environment » du groupe Nature ce jeudi 11 août, une hausse rapide et alarmante a été remarquée au niveau de la température de cette région au cours de ces quatre dernières décennies. La région s’est réchauffée quatre fois plus vite que le reste du monde au cours de cette période.

On retient de la publication de cette étude réalisée par des chercheurs basés en Norvège et en Finlande que, quatre séries de données de températures recueillies sur l'ensemble du cercle arctique par des satellites depuis 1979 ont été analysées. Il ressort de cette analyse que l'Arctique s'est réchauffé en moyenne de 0,75 °C par décennie.

Un réchauffement de 1,25 °C par décennie

L’étude révèle également que la région de l'archipel norvégien du Svalbard et celle russe de Nouvelle-Zemble ont connu un réchauffement de 1,25 °C par décennie. Ceci équivaut à un réchauffement qui est sept fois plus vite que le reste du monde. En 2019, le groupe d'experts sur l'évolution du climat des Nations unies (Giec) avait déjà attiré l’attention sur le phénomène en faisant remarquer que l'Arctique se réchauffait « de plus du double de la moyenne mondiale ». Le phénomène était appelé «amplification arctique ».