Stanislav Seidl est un Tchèque âgé de 47 ans. Son nom est inscrit sur la liste des 47 criminels les plus recherchés d’Europe par Europol. S'étant rendu à l’Ambassade tchèque pour le renouvellement de son passeport, il a été interpellé à sa sortie. Cet homme est poursuivi pour ‹‹ des crimes à la propriété, notamment des effractions dans des maisons familiales, trafic d’explosifs, vente d’armes…››.

D'après les informations rapportées par Libération, le Tchèque a été épinglé à Dakar depuis plusieurs semaines. ‹‹ Le bureau national d’Interpol l’a cueilli quand il est sorti de l’ambassade après avoir reçu un signalement des responsables de la représentation diplomatique ; Il est actuellement sous écrou extraditionnel en attendant d’être livré à son pays. Il a longtemps séjourné en Gambie avant de faire mouvement sur Dakar en empruntant des voies détournées››.

Le directeur exécutif adjoint des opérations d'Europol Jean-Philippe Lecouffe invite tout le monde à contribuer à l'arrestation de ces individus recherchés qui sont principalement poursuivis pour crime, trafic international de drogue ou traite des êtres humains. ‹‹ Les profils des suspects ou criminels condamnés les plus recherchés d’Europe sont publiés en ligne par l’agence européenne de police criminelle Europol, avec un appel au public pour l’aider à les retrouver›› a-t-il notifié. La première campagne des plus recherchés a été lancée par Europol en 2016. Cette opération a été couronnée par l'arrestation de 110 criminels, parmi lesquels 41 sur la base de tuyaux envoyés à l’agence de police via le site web.